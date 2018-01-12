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Тиллерсон и глава МИД Германии обсудили Иран


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Германии Зигмар Габриэль обсудили "дестабилизирующую деятельность Ирана". Как передает Арменпресс, об этом сообщил госдепартамент.

"Они обсудили репрессивные действия Ирана против протестующих и его дестабилизирующие действия на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении госдепартамента.

Отмечается, что министр иностранных дел Германии проинформировал госсекретаря о дискуссиях между евротройкой, ЕС и Ираном относительно этих вопросов, не относящихся к Совместному всеобъемлющему плану действий.

 




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