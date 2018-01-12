Трамп заявил, что очень удивится, если медосмотр выявит у него проблемы со здоровьем

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет очень удивлен, если предстоящий в пятницу медосмотр выявит у него какие-либо проблемы со здоровьем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я думаю, что все пройдет хорошо, - отметил он, беседуя в четверг с журналистами в Белом доме. - Я очень удивлюсь, если что-то будет не так". "Будет лучше, если все пройдет хорошо, иначе это расстроит фондовые биржи", - пошутил президент. Его высказывания распространил пресс-пул Белого дома.

Для Трампа, которому 14 июня исполнится 72 года, это первое медобследование в качестве главы государства и главнокомандующего вооруженными силами США. Проводить его будут врачи Национального медицинского центра ВМС США в Бетесде (пригород Вашингтона). Они должны будут поставить подписи под заключением о том, что состояние здоровья Трампа позволяет ему исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий.

Как сообщил Белый дом, в пятницу будет распространено заявление об итогах обследования, а 16 января личный врач президента Ронни Джексон расскажет журналистам более подробно о медосмотре.



