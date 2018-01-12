Трамп предположил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп полагает, что у него, предположительно, хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом глава Белого дома заявил в интервью журналистам газеты Wall Street Journal, опубликованном в четверг.

"У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - сказал Трамп. "Я поддерживаю отношения с людьми, - добавил он. - Я думаю, вы удивлены".

Трампа попросили разъяснить его слова, поскольку в прошлом президент США регулярно резко высказывался в адрес Ким Чен Ына во время выступлений и в Twitter. "Вы увидите от меня много такого", - отметил Трамп, говоря о своих сообщениях в соцсети. "А потом вдруг кто-то становится моим лучшим другом, - продолжил он. - Я мог бы привести вам 20 примеров, а вы могли бы привести 30. Я человек очень гибкий".

При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером.

