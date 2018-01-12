На территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги, закрыт и Ларс

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 12-го января на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги. Ночью 12-го января, днем 14-го января, 15-16-го января в значительной части областей ожидаются осадки, в отдельных районах – усиление ветра до 15-20 м/сек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на некоторых дорогах республики – местами гололед. Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар. Закрыт перевал Варденяц. На поворотах «Чайный» - слабый туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.