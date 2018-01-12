Европейские индексы - 11-01-18

МОСКВА, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.59% и составил 13202.90 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.29% и составил 5488.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.19% и составил 7762.94 пункта, российский MICEX вырос на 0.64% и составил 2246.45 пункта, а RTSI вырос на 0.93% и составил 1246.08 пункта.