РПА начнет обсуждение кандидатов в президенты в январе

Республиканская партия Армении пока не начала официальных дискуссий о выдвижении кандидатов в президенты: правящая партия находится на стадии предварительных переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Перед выдвижением кандидатов в президенты парламент должен назначить и избрать 5 представителей Высшего судебного совета. Мы сделаем это в феврале, a дискуссии начнутся на следующей неделе. Мы еще официально не обсуждали вопрос кандидата в президенты. На следующей неделе, возможно, начнем обсуждение», - сказал Шармазанов.

Он заверил, что дискуссии о кандидате в президенты начнутся в январе. «Когда будут проведены обсуждения, мы сообщим об этом. Все будет вовремя », - сказал Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер НС подчеркнул, что они выдвинут кандидата на пост президента, который будет иметь серьезную биографию и авторитет.

На вопрос, рассматривается ли кандидатура председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна на пост президента, Шармазанов ответил: «Гагик Арутюнян отметил, что у него нет такого желания, и мы уважаем его решение».