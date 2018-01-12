«Ереванский бестселлер» 4/93: в рейтинговой таблице - «Вино из одуванчиков», «Слепая пунктуация», «Ночной пловец»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Вардгеса Петросяна «Прожитые и непрожитые годы», в которую включены одноименная повесть «Прожитые и непрожитые годы» и рассказы серии «Почему цветы умирают рано?». Книга издана к 85-летию Вардгеса Петросяна. Составитель и редактор - Ашот Габриэлян.

На 2-м месте – новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 3-м месте - книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 4-м месте – роман «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, изданный в 1957 году. Книга переведена на армянский язык Завеном Бояджяном. Издательство «Антарес».

На 5-м месте – новая книга , роман Ремарка «Три товарища». Действие происходит в Германии приблизительно в 1928 году. Три товарища — Роберт Локамп (Робби), Отто Кестер и Готтфрид Ленц содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, познакомился с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. Робби и Пат — люди разных судеб и из разных слоёв общества — полюбили друг друга. В романе показывается развитие их любви на фоне кризиса тех лет. Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трёх товарищей: Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца. И они готовы на всё ради дружбы. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни.

На 6-м месте - книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна. Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.

На 7-м месте – новая книга «Дневник Анны Франк». Судьба этой книги необычна. Она вышла в Голландии в 50-е годы, переведена на семнадцать языков, разошлась в миллионах экземпляров. Из нее сделали пьесы, кинокартины; о ней писали исследования. Это не роман прославленного писателя, это дневник тринадцатилетней девочки; но он потрясает читателя больше, чем мастерски написанные книги. Всем известно, что гитлеровцы убили шесть миллионов евреев, Анна Франк стала иконой как жертва нацистского террора.

Перевела и отредактировала Лусинэ Гамбарян.

На 8-м месте – новая книга Арама Аветиса «Слепая пунктуация». Книга состоит из частей «Книга 1․ Видимая слепота», «Книга 2․ Карта исчезающего города», «Книга 3․ Всеобщая история пунктуации»; сюда же включено послесловие молодого историка Ерванда Варданяна «Созвездие большого глаза». Редактор – Аркменик Никогосян.

На 9-м месте – новая книга. Роман современного швейцарского автора Хансйорга Шертенлайба “Ночной пловец” – интересное сплетение первой любви, тоски, тайн, страхов, переживаний, стрессов и ненависти, самоутверждения и о сложном пути противостояния родителям и окружению. В книге представлена биография юного героя, наполнившего свой путь к любви и утверждению красотой и преданностью, волей к борьбе.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю – «Столетний старец, который влез на окно и исчез» Юнаса Юнассона. Сидя в своей комнате в доме престарелых Алан Карлсон ожидал вечеринки, но не особенно ее желал: должны были отмечатц его сотый день рождения. Должны были придти мэр, пресса, но, как оказалось, на вечере должен был отсутствовать Алан. Паралелльно с историей его побега рассказывается история его жизни, на заднем плане – несколько значимых историй, где он оказывается замешан в ряд важных событий истории XX века.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.