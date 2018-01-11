РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов: Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Путин также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

"Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - заявил Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств. Он заметил, что эта техника "находится вся в плачевном состоянии", но уточнил, что "речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов".

"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов", - подчеркнул президент РФ.