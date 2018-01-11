Полиция Армении задержала гражданина, который совершил кражу в Беларуси

10 января в 13.50 сотрудники Нор-Норкского отдела и одноименного паспортного отделения Полиции РА в Ереване задержали Григора Б., 1994 г.р., который с 22 декабря разыскивался по обвинению по части 3 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.