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Полиция Армении задержала гражданина, который совершил кражу в Беларуси


10 января в 13.50 сотрудники Нор-Норкского отдела и одноименного паспортного отделения Полиции РА в Ереване задержали Григора Б., 1994 г.р., который с 22 декабря разыскивался по обвинению по части 3 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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