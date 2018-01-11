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Армянскими полицейскими задержан иностранец, объявленный в розыск в Королевстве Бельгия


10 января в 16.10 с Баграташенского отдела пограничного контроля в Баграташенское отделение Полиции РА был подвергнут приводу иносдтранный гражданин Д.К., 1979 г.р., который с 22 декабря 2017 года разыскивался НЦБ Интерпола в Брюсселе (Королевство Бельгия) по обвинению по статье 324 УК Бельгии (вооруженное нападение, совершенное преступной группой). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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