Министерство ЧС Армении сообщает, что 11-го января по положению на 19:00 часов автодороги Армении в основном проходимы.

Как сообщает Арменпресс, труднопроходим Варденяцский перевал.

На автодорогe Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.