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Автодороги Армении в основном проходимы


Министерство ЧС Армении сообщает, что 11-го января по положению на 19:00 часов автодороги Армении в основном проходимы.

Как сообщает Арменпресс, труднопроходим Варденяцский перевал.

На автодорогe Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.




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