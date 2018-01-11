Нетаньяху подтвердил, что рассчитывает на скорую встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что собирается в "ближайшие недели" встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», на деловом форуме в Иерусалиме глава правительства анонсировал программу своих предстоящих зарубежных контактов, отметив, что в его планах — встречи с "лидерами трех из четырех самых могущественных держав мира".

"Это, конечно, (премьер-министр Индии Нарендра) Моди, к которому я еду с ответным визитом, (президент США Дональд) Трамп, с которым я встречаюсь в марте в Вашингтоне, если не раньше, и, конечно, Путин, с которым я договорился встретиться в ближайшие недели", — сказал Нетаньяху.

Только за прошлый год Нетаньяху дважды бывал в России с визитами и, по подсчетам дипломатов, не менее шести раз разговаривал с Путиным по телефону. О седьмой беседе, в ходе которой лидеры условились о скорой встрече, было объявлено уже 1 января.

Одним из основных факторов активизации российско-израильских контактов и тем двусторонней повестки стала ситуация в Сирии, где Израиль пытается не допустить роста влияния Ирана и добивается в этом понимания Москвы.