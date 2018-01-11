Футбольный эксперт BBC и BT Sport Гарри Линекер прокомментировал слухи о возможном обмене Мхитаряна и Санчеса.

«Происходят интересные развития. «Юнайтед» хочет получить Алексиса Санчеса и предлагает лондонскому клубу в обмен Генриха Мхитаряна. Если эта сделка состоится, она будет беспроигрышной», - как сообщает Арменпресс, сказал Линекер.

По его словам, «Манчестер Юнайтед» получит главного футболиста и в то же время не позволит «Манчестер Сити» укрепить свой клуб, поскольку последний также заинтересован в чилийском футболисте Алексисе Санчесе. «Арсенал»получит замечательного футболиста и позволит Санчесу, который не хочет продлевать свой контракт, уйти», - сказал Линекер.

Ранее сообщалось, что главные тренер МЮ Жозе Моуринью предложил главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру совершить обмен футболистов.