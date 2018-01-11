Все 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 10 и 11 января, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 14 случаев кражи, 4 случая мошенничества и по 1 случаю грабежа, уклонения от уплаты налогов и хулиганства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 8 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.