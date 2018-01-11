Председатель Комитета государственных доходов представил доклад президенту о деятельности структуры в 2017-м году

Председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян в ходе рабочей встречи с президентом Армении доложил о проведенных в системе сбора налогов реформах в 2017 году, направленных как на повышение соотношения налога к ВВП, так и на улучшение бизнес-среды, создание благоприятных условий для инвестиций, повышение прозрачности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Арутюнян также представил приоритеты 2018 года и ожидаемые результаты от нового Налогового кодекса.

Вардан Арутюнян сообщил, что для обеспечения целенаправленности инспекций были пересмотрены стандарты риска, более того, количество тематических проверок сократилось на 25%. По словам председателя, благодаря запуски центра мониторинга инспекция деятельности налогоплательщика на месте была перенесена на электронную платформу.

Глава комитета сообщил президенту, что в 2017 году в результате 3117 оперативно-розыскных мероприятий бюджет был пополнен на 3 млрд драмов, а в 2017 году по завершенным уголовным делам в государственный бюджет было возвращено 8,5 млрд драмов, что на 85,3% выше показателя предыдущего года.

Вардан Арутюнян также сообщил Президенту о результатах развития мощностей электронных систем управления, подчеркнув, что в 2017 году около 97% налогоплательщиков представили отсчеты в налоговый орган в электронном виде. Кроме того, у налогоплательщиков есть возможность следить в режиме онлайн за налоговыми обязательствами. Глава комитета заявил, что уже запущена система единого казначейского счета.

В ходе рабочей встречи была также представлена программа модернизации контрольно-пропускного пункта Мегри.

Президент Республики поручил продолжить работу по обеспечению бюджетных средств, не препятствуя нормальному функционированию хозяйствующих субъектов. В основном основное внимание должно уделяться документальным проверкам, чтобы раскрыть рискованных субъектов. Продолжать повышать прозрачность налоговых и таможенных органов, уделять особое внимание упрощению процесса таможенного оформления и сокращению требуемого времени. Запустить электронную платформу за короткий промежуток времени, что позволит осуществлять таможенное оформление онлайн, сводя к минимуму контакты между хозяйствующими субъектами и таможенными органами.

Президент также поручил осуществить программу модернизации и реконструкции КПП Мегри.