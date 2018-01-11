Ирак оценил ущерб от ИГ в сто миллиардов долларов

Власти Ирака оценили ущерб от войны против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) в 100 миллиардов долларов, и надеются постепенно восстановить пострадавшие районы в течение 10 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью РИА Новости официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре минувшего года заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*.

"Министерство планирования работало на протяжении трех-четырех недель над подсчетом ущерба, который понесли освобожденные от ИГ* районы, представили исследование, которое принял совет министров, это национальный план восстановления", — сказал аль-Хадиси.

"Убыток… был оценен в 100 миллиардов долларов, эта сумма с которой правительство рассчитывает работать на протяжении 10 лет в рамках принятого документа для постепенного восстановления этих районов", — заявил представитель правительства.