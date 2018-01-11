Азиатские индексы - 11-01-18

ТОКИО, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.33% и составил 23710.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.21% и составил 1888.09 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.34% и составил 3425.35 пункта, а HANG SENG вырос на 0.15% и составил 31120.39 пункта.