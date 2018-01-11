Президент Казахстана в своем Послании определил 10 основных задач

10 января т.г. состоялась публикация ежегодного Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

В своем январском послании Президент выдвигает 10 основных задач перед всеми отраслями экономики и социальной сферы. Арменпресс приводит эти 10 задач:

Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Нашей промышленности нужно повысить уровень производительности труда через цифровизацию производственных процессов и освоение современных бизнес-моделей.

Второе. Дальнейшее развитие ресурсного потенциала. Мир XXI века продолжает нуждаться в природных ресурсах, которые и в будущем будут иметь особое место в развитии глобальной экономики и экономики нашей страны. Однако следует критически переосмыслить организацию сырьевых индустрий, подходы к управлению природными ресурсами. Необходимо активно внедрять комплексные информационно-технологические платформы.

Третье «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса. Аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.

Четвертое. Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры. Сегодня через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров. Об этом немало сказано. В целом транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн. Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов.

Пятое. Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев.

Шестое. «Перезагрузка» финансового сектора. Меры по оздоровлению банковской системы должны сопровождаться усилением надзора и учитывать интересы простых граждан. Необходимо значительно поднять ответственность тех, кто владеет банками, и тех, кто управляет ими. Требуется расширить кредитование и обеспечить развитие фондового рынка.

Седьмое. Новое качество человеческого капитала. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя. В здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания.

В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии - на 29%, солидарные - на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования - до 29%, госслужащих - на 30%. Эта тенденция будет продолжена.

Восьмое. Это эффективное государственное управление.

Цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан. Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления.

Девятое. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетными направлениями государственной политики.

Десятое. Внедрение технологий «Смарт сити» позволит эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов.

Нынешнее Послание Президента нацелена на продолжение модернизации и развития Казахстана в условиях технической революции.