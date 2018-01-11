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В США хакер 13 лет следил за тысячами людей


Житель Огайо Филлип Дурачински в течение 13 лет следил за тысячами людей через зараженные компьютеры, а также пользовался программой слежения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду минюст США.

Дурачински обвиняется по 16 пунктам. Согласно обвинению, хакер разработал вирус под названием Fruitfly, который позволял ему контролировать зараженные компьютеры и файлы на них, делать скриншоты с экранов и перехватывать данные клавиатуры, а также удаленно включать камеры и микрофоны на компьютерах, записывать аудио и видео.

По данным минюста, хакер воровал персональные данные жертв, включая банковские, налоговые и медицинские данные, фотографии. Он также подслушивал и подсматривал за владельцами зараженных компьютеров.

Обвиняемому грозит многолетний тюремный срок.

 

 

 




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