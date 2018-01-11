Власти Катара запретили ввоз в страну табачных изделий и электронных сигарет

Запрет на ввоз табака и электронных сигарет вступил в силу на территории Катара. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг Ростуризм со ссылкой на посольство эмирата в РФ.

"На территорию страны запрещен ввоз жевательного табака в любой форме и под любым названием, электронных сигарет и кальяна, насвая, автоматов по продаже сигарет, а также рекламной продукции, материалов, пропагандирующих табакокурение и объявлений о продаже табака и табачных изделий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что хранение и перевозка перечисленной табачной продукции в Катаре влечет за собой юридическую ответственность.