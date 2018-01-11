Гроссмейстер Сергей Мовсесян покинул сборную Армении по шахматам. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил генеральный секретарь Федерации шахмат Армении Микаел Андреасян.

«Сергей решил взять паузу на год. Это решение связано с неудачным выступлением на чемпионате Европы, и в некоторой степени также с тем, чтобы быть с семьей, потому что он стал отцом», - сказал Андреасян.

Мовсесян является членом сборной с 2010 года.