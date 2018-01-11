Глава МИД ФРГ: Евросоюз будет защищать сделку по иранскому атому от угроз с любой стороны

Европейские участники сделки по иранской ядерной программе готовы защищать соглашение от попыток его развалить. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг в Брюсселе министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль по итогам переговоров главы МИД Ирана с руководителями внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Великобритании.

"Это единая позиция, мы хотим защищать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от любых подрывающих его решений, с какой бы стороны они ни приходили", - сказал он.

Габриэль также заявил о готовности Ирана обсуждать с европейскими странами проблемные темы ближневосточного региона. "Мы сегодня договорились, что по конфликтным темам очень быстро начнем диалог. Я рад, что наше общее предложение было принято", - сказал глава МИД ФРГ.



