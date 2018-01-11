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В Туркменистане запретили любые машины, кроме белых


Полиция в Туркменистане приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Стражи порядка требует отправить машины, например, синего, красного или зеленого цветов на штрафстоянки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Издание отмечает, что полицейские не только требуют отвезти автомобиль на штрафную стоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. При этом все требования выдвигаются без объяснения причин.

Вместе с этим в Туркменистане запретили садиться за руль женщинам.

 

 




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