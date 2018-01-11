В Турции по делу об убийстве посла РФ в Турции арестован еще один человек – проходящий по делу в качестве подозреваемого В.К.А.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Daily Sabah.

Арестованный В.К.А. является госслужащим, который ранее был уволен с работы по подозрению в приверженности гюленизму, так как пользовался мобильным приложением «ByLock».

По сведениям полиции, этим же приложением пользовался и убийца посла Карлова Мевлут Алтынташ, который был убит охранниками на месте преступления.

Как сообщалось ранее, в Турции по делу об убийстве посла РФ в Турции арестован еще один человек – организатор выставки, на которой было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

Против организатора фотовыставки «Россия глазами турок» Мустафы Тимура Озкана выдвинуто обвинение в «соучастии в запланированном убийстве».

В данный момент по делу об убийстве посла РФ в Турции арестовано 5 человек, трое из которых – полицейсксие.В Анкаре, где должна была состояться фотовыставка «Россия глазами турок», было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

19-го декабря 22-летний турок Мевлут Мерт Алтынташ стрелял послу Карлову в спину, вследствие полученных ранений посол Андрей Карлов скончался. При покушении убийца кричал «Аллах Акбар», «Мы не забудем Алеппо» и пр. После чего состоялась перестрелка с правоохранителями, в которой Мевлут Мерт Алтынташ был убит.Турецкая сторона заявила о связях Алтынташа с Фетулла Гюленом.