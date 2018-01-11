Любитель змей подарил восьмимесячной дочке скромного питона

Британец Скотт Гэвин (Scott Gavin) подарил восьмимесячной дочке королевского питона по кличке Спанч Боб и уверяет, что он не причинит вреда. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание The Mirror.

По словам Гэвина, королевские питоны, как правило, хватают жертву зубами и душат собственным телом. Однако он уверяет, что подаренный питон не обидит его дочку Эмили, потому что он «очень скромный». Тем не менее, мужчина не позволяет дочери играть со змеей без присмотра.