В Швейцарии запретили мешать собакам лаять

Правительство Швейцарии запретило владельцам собак применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. На состоявшемся 10 января заседании оно внесло также ряд других поправок в ветеринарные правила в целях улучшения обращения с представителями животного мира: в частности, отныне нельзя перевозить омаров на льду, а при их кулинарном приготовлении - бросать живыми в кипящую воду без предварительного умерщвления, говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте, передает Арменпресс.

"Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены", - отмечает правительство.