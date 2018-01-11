Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

В Швейцарии запретили мешать собакам лаять


Правительство Швейцарии запретило владельцам собак применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. На состоявшемся 10 января заседании оно внесло также ряд других поправок в ветеринарные правила в целях улучшения обращения с представителями животного мира: в частности, отныне нельзя перевозить омаров на льду, а при их кулинарном приготовлении - бросать живыми в кипящую воду без предварительного умерщвления, говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте, передает Арменпресс.

"Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены", - отмечает правительство.

 

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации