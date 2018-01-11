Беременная Кейт Миддлтон умилила соцсети поношенным платьем

Герцогиня Кембриджская Кейт совершила первый официальный визит в 2018 году, как передает Арменпресс, об этом сообщает Footwear News.

Герцогиня посетила школу для детей с ментальными нарушениями Reach Academy в лондонском пригороде Фелтеме, которую она патронирует. Для визита жена принца Уильяма выбрала классическое двубортное пальто премиальной марки Hobbs, платье для будущих матерей марки Seraphine и туфли-лодочки Jimmy Choo из замши синего цвета на каблуке средней высоты.

Эти туфли и платье герцогиня носит уже не первый год: так, во время своей второй беременности в 2015 году Кейт Миддлтон надевала их для официальных визитов. Этот факт отметилипользователи Twitter, найдя очень трогательным экономное отношение герцогини к семейному и государственному бюджету.