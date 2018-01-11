Утверждены программа мероприятий и приоритетные проблемы правительства Армении на 2018 год

Правительство Армении 11-го января провело очередное заседание, которое вел вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриэлян.

Как передает «Арменпресс», правительство Армении утвердило программу мероприятий и приоритетные проблемы на 2018 год.

Руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян сказал, что в программу мероприятий и приоритетные проблемы на 2018 год вошли те мероприятия, которые были намечены в пятилетней программе правительства Армении на 2018 год, направленные на обеспечение намеченных показателей.

Руководитель аппарата правительства Армении Ваге Степанян попросил 3 дня на окончательное обсуждение с руководителями ведомств некоторых вопросов.

«За эти 3 дня надо будет интенсивно поработать, поскольку вопросов очень много»,- сказал вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриэлян.