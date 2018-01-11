Председатель НС Армении Ара Баблоян наградил членов футбольной команды «Арарат-73»

По решению председателя НС Армении Ара Баблояна, за значительный вклад в спортивно-общественную деятельность Почетной медалью НС РА награждены А.Андриасян, А.Абраамян, С.Погосян, Н.Месропян, С.Мартиросян, Н.Казарян, Э.Маркаров, а Памятной медалью Председателя НС РА – Р.Барсегян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

11 января, вручая награды членам футбольной команды “Арарат-73”, Председатель НС отметил:

“Совершенное вами и вашими одноклубниками ереванского “Арарата” в 1973 г. – поистине героизм, учитывая, в каких условиях конкуренции сумели завоевать звание Чемпиона Советского Союза и Кубок СССР”.

По словам спикера парламента, в этой серьезной борьбе армянские футболисты вышли победителями, сумев подарить нашему народу мгновения радости и гордости двойной победой.

“Поверьте, и спустя 45 лет мы переживаем не меньшую гордость. Для армянского народа вы – легендарные личности”, - отметил А.Баблоян.

Вице-спикер НС Э.Шармазанов также поздравил футболистов “Арарата”, подчеркнув, что нынешний год – юбилейный для нашего народа: отмечается 100-летие Первой Республики Армения, 30-летие Арцахского движения, а также 45-летие двойной победы “Арарата-73”. Обращаясь к победным страницам национального возрождения армянского народа в ХХ веке, он заметил, что в этом ряду особое место занимают также спортивные достижения.

“Вы были и есть одни из самых ярких звезд не только спортивного мира, но и общественной жизни”, - подчеркнул вице-спикер НС.