Пассажир лайнера опубликовал видео страшного шторма

Пассажир круизного лайнера Norwegian Breakaway опубликовал в сети кадры, на котором корабль проходит сквозь мощный циклон, передает Арменпресс.

Пользователь RedCurtainEnt оказался среди четырех тысяч пассажиров лайнера, вышедшего в новогодний рейс из Нью-Йорка на Багамы 27 декабря. На обратном пути, как пишет Mashable, корабль попал в сильный снежный шторм.

Блогер скомпилировал кадры наиболее «захватывающих» моментов круиза — океанский шторм с метелью, затопленные коридоры и пассажиры, пытающиеся не свалиться от непрекращающейся трехдневной качки.

Breakaway вернулся в Нью-Йорк 5 января без серьезных инцидентов.