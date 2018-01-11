Правительство Армении одобрило Национальный отчет о Дополненной Европейской социальной хартии за отчетный период 2013-2016 гг.

Армения подписала Дополненную хартию в октябре 2001 года и ратифицировала в январе 2004 года. Отчеты об исполнении Хартии представляются раз в два года.

Как передает «Арменпресс», проект решения представил министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асарян.

Европейская социальная хартия – конвенция Совета Европы, закрепляющая ряд социальных прав человека. Принята она в 1961 году, вступила в силу в 1965 году. В 1996 году принята, а в 1999 году вступила в силу Дополненная Европейская социальная хартия.