Мокрая толстая американка привела в экстаз пользователей сети

Американский дизайнер Габи Грегг создала капсульную коллекцию купальников для полных женщин. Некоторыми снимками и видеозаписями со съемок она поделилась в своем Instagram, передает Арменпресс.

Съемки проходили на водопаде. В них приняли участие несколько plus-size моделей, некоторые из которых были одеты в слитные купальники с леопардовым принтом из новой линейки Грегг. Дизайнер опубликовала видео-бумеранг с одной из таких моделей. Комментаторы пришли в восторг от девушки.

«Она восхитительна! Настоящая богиня!» — отметил пользователь. Другие назвали ее «леди-боссом», а многие девушки, подписанные на аккаунт Грегг, заявили, что тоже хотят такой купальник для себя.