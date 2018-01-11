Вопрос безвизового режима между Арменией и Таджикистаном будет обсужден на заседании Национального Собрания Армении

На заседании 11-го января Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям обсуждался законопроект о ратификации «Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан». Как передает «Арменпресс», вопрос представил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Это довольно стандартное соглашение по всем своим условиям и относится к тому, чтобы граждане Армении и Таджикистана без виз могли совершать взаимные визиты», – заявил основной докладчик, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По словам замглавы МИД РА, условия соглашения являются стандартными, иными словами, граждане РА и Таджикистана могут находиться на территории этих стран в течение полугода, но не более 90 дней.

Депутат НС Армении от оппозиционной фракции «Царукян» Араик Агабабян поинтересовался, есть ли разница между сроками данного соглашения и сроками подписанных с бывшими странами СССР договоров. Замглавы МИД Армении ответил, что разницы нет.

Депутат НС Армении от правящей Республиканской партии Армении Карен Бекарян спросил, не послужит ли данное соглашение прецедентом для того, чтобы и другие договоренности в рамках СНГ начали дополняться в двустороннем формате.

Основной докладчик ответил, что это не прецедент, а почти завершение процесса.

Проект соглашения был одобрен комиссией и включен в повестку предстоящего 15 февраля заседания Национального Собрания Армении.