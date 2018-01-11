Ввезенные праворульные автомобили не будут подвергаться ограничениям: министр пояснил свое выражение - «камикадзе»

Ввезенные в Армению и зарегистрированные до 1 апреля праворульные автомобили не подпадают под ограничения. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян в беседе с журналистами после заседания правительства.

«Сегодня в Армении более 36 тысяч машин с правым рулем. Только 13800 ввезены в 2017 г. Геометрическая прогрессия, если тенденция продолжится, придется менять правостороннее движение на левостороннее, а это было бы сложнее», - заявил Мартиросян. Как пояснил министр, вопрос ввоза регулируется Таможенным кодексом, в связи с чем будет подготовлен и передан в парламент пакет изменений. Отвечая на вопрос о представленных в ходе заседания правительства цифрах о числе ДТП с участием праворульных машин, министр сослался на данные Дорожной полиции и страховых компаний. Что касается заинтересованности владельцев салонов в том, чтобы убрать с рынка праворульных конкурентов, министр назвал такие утверждения домыслами.

Отвечая на вопрос о своем замечании «камикадзе», Ваган Мартиросян заверил, что он не пытался кого-то оскорбить, он лишь высказал мнение.

«Еесли у вас есть такая машина, можете когда угодно продавать и регистрировать. Имеющийся автомобильный праворульный парк не подпадает под ограничения. Я и ранее заявлял, что владельцы не пострадают», - сказал он.

Как сообщалось ранее, постановлением правительства Армении, с 1 апреля 2018 года будут запрещены импорт в республику и регистрация транспортных средств с правосторонним расположением руля. Правительство Армении одобрило проекты о внесении поправок в постановления правительства о временном запрете на импорт транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, от 28 июня 2007 года и 9 сентября 2010 года.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян отметил, что законом Республики Армения «Об обеспечении безопасности дорожного движения» на дорогах Республики Армения устанавливается правостороннее движение транспортных средств, и, исходя из этого, в Армении правила дорожного движения установлены для транспортных средств с левосторонним расположением руля.

«Кроме того, дорожные знаки, светофоры установлены с учетом восприятия для водителей транспортных средств с левосторонним расположением руля. Соответственно, эксплуатация праворульных транспортных средств представляет угрозу для дорожного движения, возникают риски ДТП»,- сказал он.

С учетом вышеперечисленного, проектами предусматривается запрет на импорт в Армению и регистрацию в РА транспортных средств с правосторонним расположением руля с 1 апреля 2018 года.

С учетом права владельцев уже импортированных в Республику Армения транспортных средств с правосторонним расположением руля на распоряжение своей собственностью, действующие автовладельцы, согласно проекту, могут свободно эксплуатировать, ставить на учет и перерегистрировать свои автомобили.

Вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриэлян спросил, означает ли это, что владельцы уже импортированных в Республику Армения транспортных средств с правосторонним расположением руля не столкнутся с какими-либо ограничениями.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян заверил, что импортированные до 1 апреля транспортные средства могут свободно эксплуатироваться, ставиться на учет и перерегистрироваться.

Ваче Габриелян поинтересовался, существует ли статистика о возникших проблемах или данные проблемы рассматриваются чисто теоретически.

«Опасения, в первую очередь, существуют, исходя из действующего законодательства. Кроме того, согласно данным Полиции РА и страховых компаний, праворульные транспортные средства попадали в ДТП на 28% чаще», – сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян, добавив:

«Это серьезная цифра, и мы пошли на этот шаг, исходя из безопасности населения», – добавил министр.

«Прошу подготовить соответствующий законопроект, касающийся импортных регуляций, и представить в правительство на следующей неделе, чтобы незамедлительно отправить его в Национальное Собрание», – сказал вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриэлян.