Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера


Пользователи мессенджера Telegram фиксируют проблемы в работе мессендежра. Сообщения о проблемах с Telegram в Москве пользователи публикуют в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с проблемами сталкиваются пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Кроме того, жители Италии, Германии, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Великобритании и Сингапура также фиксируют сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные Downdetector.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации