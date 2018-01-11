Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram фиксируют проблемы в работе мессендежра. Сообщения о проблемах с Telegram в Москве пользователи публикуют в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с проблемами сталкиваются пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Кроме того, жители Италии, Германии, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Великобритании и Сингапура также фиксируют сбои в работе мессенджера, свидетельствуют данные Downdetector.





