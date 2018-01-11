Арабы нашли способ заманить к себе одиноких женщин

Женщины старше 25 лет смогут получить туристическую визу и посетить Саудовскую Аравию без сопровождения. Как передает Арменпресс, об этом изданию Arab News сообщил представитель государственной Комиссии по туризму и национальному наследию.

Женщины, не достигшие возраста 25 лет, по-прежнему могут посещать страну только с сопровождающим ее мужчиной (мужем, братом или отцом).

Введение виз для индивидуальных туристок планируется в первом квартале 2018 года. Данная мера направлена на увеличение привлекательности страны для путешественников. Таким образом, предполагают в ведомстве, уменьшится сезонность в туристическом бизнесе, а также появится возможность создать новые рабочие места.