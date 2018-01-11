Партия, возглавляемая Акшенер, пойдет на президентские выборы в Турции в одиночку

Появившаяся на политической арене Турции новая «Хорошая партия», основанная бывшим министром внутренних дел Мерал Акшенер, заявила, что они не намерены сотрудничать с другими политическими силами во время президентских выборов в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

«Мы выдвинем во время президентских выборов в Турции своего кандидата. Мои коллеги называют меня, и я согласна с этим»,- сказала лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер.

Она подчеркнула, что, хотя они и не намерены сотрудничать с другими политическими силами во время президентских выборов в Турции, однако сотрудничество в принципе возможно с Народной партией и партией «Счастье».

Как известно из прессы, турецкий политик Мерал Акшенер в разное время занимала посты министра внутренних дел и вице-спикера парламента. Изучала историю в Стамбульском университете, получила степень доктора философии в университете Мармара.

В 2016 году возглавила группу оппозиции в Партии националистического движения, выступив против партийного лидера Девлета Бахчели. 25 октября 2017 года основала «Хорошую партию» и возглавила ее. Слоганом «Хорошей партии» стали слова: «В Турции все будет хорошо». Логотипом — солнце с восемью лучами вокруг него. Основные лозунги программы: «Хорошая Турция», «Демократия и право», «Общество», «Государственное управление», «Внутренняя и внешняя безопасность», «Учреждения», «Внешняя политика» и «Цели». После создания «Хорошей партии» распределение мест в парламенте изменится. Теперь пять депутатов будут представлять «Хорошую партию». Они же входят в список 200 учредителей.

Предполагается, что «Хорошая партия» поспособствует нормализации демократической политики, разделив массы, поддерживающие Эрдогана. Озвученная ею программа направлена на привлечение всех слоев общества. Предлагается возвращение к парламентскому режиму, разделению властей, верховенству закона. Делается акцент на правах человека, борьбе с коррупцией. Звучат и другие заявления, привлекающие внимание гражданского общества. Партийная программа построена таким образом, чтобы высветить все допущенные режимом ПСР под руководством Эрдогана ошибки, а также объяснить, что нужно делать во избежание их повторения.