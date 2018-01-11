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Зажигательный танец в халатах прославил темнокожую семью на весь мир


Пользовательница Twitter с ником @bluedizz показала, как ее семья решила снять стресс. Девушка включила музыку, под которую начала танцевать ее мать. Затем танец исполнила она сама, после чего из соседней комнаты вышел отец, который также показал несколько движений. В финале семья схлестнулась в общем зажигательном танце, который завоевал симпатии пользователей соцсети. Минутное видео набрало больше четырех миллионов просмотров, им поделились десятки тысяч человек, передает Арменпресс.




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