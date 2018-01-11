Компания «Винар» погасила свои задолженности перед сельчанами. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра сельского хозяйства Роберт Макарян. По его словам, вопрос растянулся на три года, и он постоянно был в центре внимания президента Армении и министра сельского хозяйства.

«Этот вопрос решен, вчера при нас представители компании «Винар» раздали деньги. Компания задолжала 34 млн драмов, 31 млн драмов уже роздан, остальные 3 млн драмов тоже есть, просто сельчане по техническим причинам не смогли прийти. Они их получат в ближайшие дни», - заместитель министра сельского хозяйства Роберт Макарян. По его словам, по положению на этот момент, в целом, выплаты за заготовленные овощи и виноград выполнены примерно на 90%. «Перерабатывающие компании договорились с сельчанами о том, что 1 апреля – крайний срок, к нему выплатят все долги», - сказал заместитель министра сельского хозяйства Роберт Макарян.