Правительство Армении отчуждает драгоценные металлы и камни резервного фонда

Правительство Армении на заседании 11-го января одобрило программу по отчуждению драгоценных изделий, металлов и камней из резервного фонда на 2018 – 2021 годы. Как передает «Арменпресс», проект решения представил министр финансов Вардан Арамян.

По словам министра, драгоценные камни и изделия госказны не отчуждались с 1996 года, в результате чего накопилось довольно большое количество драгоценностей, которые с годами теряют свою актуальность и ценность. «Помимо этого, хранение данных изделий слишком дорого обходится. Поэтому назрела необходимость проведения публичных аукционов с целью сбыта неликвидных запасов резервного фонда», - отметил он.

Программа будет реализована агентством «Государственное казначейство драгоценных металлов и камней». Министр добавил, что в случае, если драгоценности не будут сбываться по установленной цене, их стоимость может снизиться, но не ниже минимальных международных цен. Вардан Арамян также отметил, что общественность будут периодически информировать о проведении данных аукционов и об их итогах.

В результате реализации программы Госказначейство приобретет высоколиквидные слитки в соответствии с госстандартами, которые со временем не потеряют своей ценности.

Всего из резервов будет продано 4712 искусственных камней, 1177 граммов ожерелий из искуственных камней, 256,3 карата изумрудов, 3575,76 карата алмазов, более 100 кг серебряных и золотых изделий. По проекту, их минимальная рыночная стоимость доходит до 1 млрд 533 млн драмов.