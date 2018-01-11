Правительство Армении отчуждает драгоценные металлы и камни резервного фонда
Правительство Армении на заседании 11-го января одобрило программу по отчуждению драгоценных изделий, металлов и камней из резервного фонда на 2018 – 2021 годы. Как передает «Арменпресс», проект решения представил министр финансов Вардан Арамян.
По словам министра, драгоценные камни и изделия госказны не отчуждались с 1996 года, в результате чего накопилось довольно большое количество драгоценностей, которые с годами теряют свою актуальность и ценность. «Помимо этого, хранение данных изделий слишком дорого обходится. Поэтому назрела необходимость проведения публичных аукционов с целью сбыта неликвидных запасов резервного фонда», - отметил он.
Программа будет реализована агентством «Государственное казначейство драгоценных металлов и камней». Министр добавил, что в случае, если драгоценности не будут сбываться по установленной цене, их стоимость может снизиться, но не ниже минимальных международных цен. Вардан Арамян также отметил, что общественность будут периодически информировать о проведении данных аукционов и об их итогах.
В результате реализации программы Госказначейство приобретет высоколиквидные слитки в соответствии с госстандартами, которые со временем не потеряют своей ценности.Всего из резервов будет продано 4712 искусственных камней, 1177 граммов ожерелий из искуственных камней, 256,3 карата изумрудов, 3575,76 карата алмазов, более 100 кг серебряных и золотых изделий. По проекту, их минимальная рыночная стоимость доходит до 1 млрд 533 млн драмов.