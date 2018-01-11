В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков: проект представил мэр Еревана Тарон Маргарян

В Армении ужесточат штрафы за нарушение правил проведения фейерверков. Соответствующий проект законодательных поправок одобрен Правительством на заседании 11 января. Как передает «Арменпресс», соответствующий проект представил мэр Еревана Тарон Маркарян.

Согласно проекту, физические и юридические лица за первый случай нарушения правил проведения фейерверков будут оштрафованы на 1 млн драмов, за второй случай – 2 млн драмов. «На основании жалоб, поступивших от жителей столицы, предлагаем ввести ограничения на использование бытовых фейерверков. В частности, запретить проведение фейерверков в непосредственной близости от жилых домов и в неположенное время», - сказал мэр Еревана. Предлагается определить на каких именно территориях административных районов столицы и регионов будет дозволен запуск бытовых фейерверков, а в каких нет.

В частности, предусматриваются поправки в законы «О местных пошлинах и платежах», «О местном самоуправлении в городе Ереван», Кодексе об административных правонарушениях и ряде других законов.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Армении, использование пиротехники с 23:00 до 07:00 влечет административную ответственность. Ныне нарушителей должны штрафовать на сумму от 100 до 200 тыс. драмов.