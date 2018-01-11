Опрос: Опра Уинфри более популярна у американских избирателей, чем Трамп

Американская телеведущая Опра Уинфри легко одержала бы победу над Дональдом Трампом, если бы следующие президентские выборы, которые намечены на 2020 год, состоялись сейчас. Это показали обнародованные 10 января итоги общенационального опроса, проведенного 8-9 января социологической службой Rasmussen Reports, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Почти половина избирателей - 48% - проголосовали бы за Уинфри. За Трампа - 38%. Еще 14% респондентов заявили, что у них пока нет мнения на сей счет. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек, погрешность не превышает 3%.

Уинфри поддержали бы 76% демократов, 22% республиканцев и 44% избирателей, не причисляющих себя ни к одной из двух ведущих партий страны. Трампу отдали бы свои голоса 66% республиканцев, 12% демократов и 38% "независимых" избирателей.

Большая часть представительниц прекрасного пола - 52% - предпочли бы увидеть во главе Белого дома Уинфри. Опрос также выявил, что за первую в истории США афроамериканку-миллиардера готовы голосовать в основном избиратели в возрасте до 40 лет. Уинфри владеет собственной киностудией, телеканалом, журналом O, The Oprah Magazine.

Трамп 9 января высказал мнение, что Уинфри вряд ли примет участие в президентской гонке, добавив, что лично ему она нравится.





