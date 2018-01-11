Трюдо заявил, что власти Канады будут отстаивать право женщин на аборт

Канадские власти продолжат отстаивать право женщин на искусственное прерывание беременности. Об этом 10 января заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в мэрии города Гамильтон (провинция Онтарио), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Женщины боролись в течение многих поколений за право самим контролировать свое тело, чтобы иметь возможность выбора, что им с ним делать, - сказал он. - Защита прав и свобод - это мой внутренний стержень, это ядро того, чем является Канада".

Трюдо подчеркнул, что он выступает категорически против любых "действий, направленных на ограничения прав женщин". Премьер добавил, что действия, которые ставят своей задачей запретить аборты в Канаде, "не соответствуют линии [либерального] правительства".