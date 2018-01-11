Из-за снежной бури в столице Казахстана объявлена ЧС

В Астане объявлена чрезвычайная ситуация в связи с погодными условиями, как передает Арменпресс, об этом сообщил аким (глава администрации) города Асет Исекешев.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями акиматом объявлена чрезвычайная ситуация природного характера", - написал он у себя в фейсбуке в четверг.

В Астане с ночи на четверг бушует снежная буря, отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курсов колледжей. В связи с непогодой временно закрылся международный аэропорт Астаны. Трассы из города по всем направлениям закрыты.