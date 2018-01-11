Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Из-за снежной бури в столице Казахстана объявлена ЧС


В Астане объявлена чрезвычайная ситуация в связи с погодными условиями, как передает Арменпресс, об этом сообщил аким (глава администрации) города Асет Исекешев.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями акиматом объявлена чрезвычайная ситуация природного характера", - написал он у себя в фейсбуке в четверг.

В Астане с ночи на четверг бушует снежная буря, отменены занятия для учащихся школ и студентов 1-2 курсов колледжей. В связи с непогодой временно закрылся международный аэропорт Астаны. Трассы из города по всем направлениям закрыты.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации