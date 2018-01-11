NASA показало панорамный вид из центра Млечного Пути

NASA опубликовало видео в формате 360 градусов, которое позволяет "прогуляться" по центру Млечного Пути, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Проект, при создании которого использовались данные, полученные космической рентгеновской обсерваторией "Чандра" и другими телескопами, позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать гигантские звезды и сверхмассивную черную дыру в центре нашей Галактики.

Как сообщает космическое агентство, человечество физически не способно достичь центра Млечного Пути, и ученые изучают данный регион космоса благодаря мощным телескопам, способным принимать как видимый свет, так и рентгеновское и инфракрасное излучения.