В Армении танкисты ЮВО уничтожили НВФ из штатного вооружения танков Т-72Б

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, отразили колонну бронетанковой техники незаконных вооруженных формирований (НВФ) условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в преддверии штатных стрельб в течение месяца проводились занятия по слаженности танковых экипажей. Военнослужащие по элементам выполняли нормативы по тактико-специальной подготовке и отрабатывали подготовительные упражнения по вождению танка по пересеченной горно-скалистой, заснеженной высокогорной местности, преодолевали препятствия и пристреливали все виды вооружения танка Т-72Б.

На полигоне в данный момент танкисты учатся выбирать огневые позиции, занимать опорные пункты, создавать системы огня по уничтожению разведывательно-диверсионных групп НВФ условного противника. Танкисты на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря стреляют штатными снарядами, имитируют ведение боевых действий, поражают цели в движении с использованием электронных стабилизаторов ствола и всего комплекса управления вооружением.

В практических занятиях принимают участие более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники, в том числе танков Т-72Б.