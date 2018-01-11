Однопартиец Эрдогана поздравил армянскую общину с Новым годом и Рождеством на армянском языке

Руководитель офиса партии «Справедливость и развитие» армянонаселенного квартала Шишли в Стамбуле, однопартиец Эрдогана Омер Фуат Гюндай поздравил армянскую общину с Новым годом и Рождеством плакатом на армянском языке. Как передает «Арменпресс», снимок плаката оказался в соцсетях.

«Поздравляем с Новым годом и Рождеством», - написано на плакате на армянском языке.