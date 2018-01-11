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Эрдоган обсудил с лидером националистов вопрос президентских выборов


Президент Турции Эрдоган принял в своей резиденции лидера партии «Националистическое движение» Девлета Бахчели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу». 

Встреча в приватной обстановке длилась около 35 минут.

Несмотря на то, что встреча никак не комментировалась сторонами, турецкие СМИ пишут, что Бахчели обещал поддержать кандидатуру Эрдогана в предстоящих президенстких выборах.

Говоря о планах своей партии, Бахчели сказал: «Своей кандидатуры партия «Националистическое движение» выдвигать не будет, председатель партии «Националистическое движение» не будет кандидатом в президенты. Мы поддержим Эрдогана».


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