Эрдоган обсудил с лидером националистов вопрос президентских выборов

Президент Турции Эрдоган принял в своей резиденции лидера партии «Националистическое движение» Девлета Бахчели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Встреча в приватной обстановке длилась около 35 минут.

Несмотря на то, что встреча никак не комментировалась сторонами, турецкие СМИ пишут, что Бахчели обещал поддержать кандидатуру Эрдогана в предстоящих президенстких выборах.

Говоря о планах своей партии, Бахчели сказал: «Своей кандидатуры партия «Националистическое движение» выдвигать не будет, председатель партии «Националистическое движение» не будет кандидатом в президенты. Мы поддержим Эрдогана».