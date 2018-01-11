Поверенный в делах США был вызван в МИД Турции

Поверенный в делах США в Турции Филипп Коснет был вызван в МИД Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

По сведениям дипломатических кругов, турецкая сторона выразила озабоченность в связи с тем, что США поддерживают курдскую партию «Демократический союз» (PYD).

Накануне стало известно, что в связи с создавшейся в Идлибе ситуацией, послы Ирана и РФ в Турции были вызваны в МИД этой страны.

В МИД Турции послам сообщили, что сирийские правительственные силы нарушили режим безопасности в Идлибе, что противоречит соглашениям, достигнутым в Астане тремя гарантами урегулирования сирийского конфликта – Турцией, РФ и ИРИ.

8-го января в Идлибе произошла ракетная атака на автоколонну турецких ВС. Пока авторство атаковавших не выяснено.