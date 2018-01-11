Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ считает женевскую встречу Саргсян-Алиев обнадеживающей

В 2016 году было подорвано и то малое доверие, которое наличествовало в процессе урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтер Бехлер.

«Примечательно, что мы имеем на столе некоторые принципы по окончательному статусу в конфликте Нагорного Карабаха, однако не имеем реальной архитектуры переговорного процесса»,- сказал он. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтер Бехлер назвал женевскую встречу Саргсян-Алиев важной и, в каком-то аспекте, обнадеживающей, отметив однако, что только встреча президентов не может автоматически восстановить переговорный процесс.

«В 2014 году председательство Швейцарии в ОБСЕ разработало неофициальный документ о конструктивном переговорном процессе, со всеми элементами и деталями широкомасштабных переговоров. Мы перманентно представляли его последующим председательствам и вовлеченным лицам – возможно, документом когда-то воспользуются. Во время председательства Германии в ОБСЕ мы потратили некоторое время на развитие мониторинговой миссии Личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В Санкт-Петербурге между президентами было соглашение, которое до сих пор не претворено в жизнь. Мониторинг на линии соприкосновения и на границе Армеения-Азербайджан проводит очень маленькая группа: мы говорим об увеличении числа международных представителей с 6-и до 13-и»,- сказал он.

По его словам, председательство Австрии в 2017 году еще более развило эту концепцию, и в последнее время в этом вопросе наметился сдвиг. Перспективы реализации этих намерений в 2018 году уже видятся более реалистичными. «В то же время, мы разработали неофициальный документ о расследовании случаев нарушения режима прекращения огня, что является еще одним методом, строящим доверие»,- сказал он.